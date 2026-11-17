Roma, 17 novembre 2026 – L’assemblea dei delegati di ANAPROBIO Italia, l’associazione nazionale dei produttori biologici della Copagri, ha eletto Salvatore Ciardiello presidente per il prossimo mandato, durante il quale sarà affiancato dal confermato vicepresidente Nicola Minichino. Ciardiello succede a Ignazio Cirronis, che ha concluso il suo mandato e cui vanno i migliori ringraziamenti della Copagri per il grande impegno con il quale ha guidato la giovane associazione durante il primo quadriennio di attività.

L’associazione nazionale dei produttori biologici della Copagri, ha eletto Salvatore Ciardiello presidente per il prossimo mandato

“A Cirronis va il ringraziamento mio e di tutta la struttura Confederale per la dedizione e la passione con cui ha rappresentato e portato all’attenzione delle istituzioni le istanze dei produttori biologici”, afferma il presidente della Copagri Tommaso Battista, formulando contestualmente i migliori auguri di buon lavoro al nuovo presidente. “L’esperienza maturata da Ciardiello alla guida della Copagri Campania sarà certamente preziosa per proseguire il lavoro dell’associazione al fianco delle imprese e dei territori, in un passaggio di consegne all’insegna della continuità e della crescita”, aggiunge Battista.

“Il biologico rappresenta ormai da anni un punto di forza e un vero e proprio pilastro delle politiche rivolte al miglioramento della sostenibilità dei processi produttivi, presentando livelli di diffusione, capacità organizzativa e presenza sul mercato che fanno dell’Italia uno dei principali player a livello comunitario e mondiale; lo dimostrano i positivi dati relativi ai consumi, che nel 2025 sono cresciuti su base annua del 9,2% in valore e del 7,2% in volume, e alle esportazioni, in costante aumento”, evidenzia Ciardiello.

“A queste evidenze, però, fanno da contraltare i numeri decisamente meno positivi legati alle superfici coltivate a biologico, diminuite del 5,4% nel 2025 su base annua, e soprattutto agli operatori bio, calati di quasi due punti percentuali nel confronto tra il 2025 e l’anno precedente”, prosegue il neopresidente, ad avviso del quale “la situazione attuale palesa la necessità di continuare a lavorare per far sì che la crescita degli acquisti si traduca in maggiore redditività per le aziende agricole, strette nella morsa tra i rincari dei principali fattori produttivi e le incognite legate alle risorse per il comparto nella PAC post 2027”.

“Copagri e ANAPROBIO Italia chiedono strumenti di sostegno stabili, adempimenti più semplici e filiere sempre più organizzate ed efficienti, così da riconoscere ai produttori biologici una quota sempre maggiore del valore generato sul mercato”, concludono Battista e Ciardiello, ribadendo il favore delle strutture per il nuovo marchio “Biologico italiano”, che “potrà contribuire a rendere più riconoscibili le nostre produzioni”.

COMUNICATO STAMPA