Sarà l’autopsia a fare luce sulla morte di Anna Boffa, la docente di 36 anni originaria di Postiglione, deceduta il 13 novembre all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno dopo sette giorni di ricovero.

La donna, che era in attesa del suo primo figlio, era stata colpita da una gravidanza extrauterina e aveva affrontato un complesso percorso sanitario tra Basilicata e Campania. La Procura di Salerno ha aperto un’inchiesta dopo la denuncia presentata dai familiari, disponendo il sequestro delle cartelle cliniche degli ospedali coinvolti.

Salerno, 36enne morta dopo gravidanza extrauterina: attesa per l’autopsia

L’esame autoptico sarà eseguito all’interno dell’ospedale salernitano, ma affidato a un professionista esterno all’azienda. A confermarlo è il direttore generale del Ruggi, Nicola Cantone, che ha annunciato anche l’avvio di accertamenti interni per ricostruire quanto accaduto.

“L’autopsia sarà effettuata presso la nostra struttura, ma ad eseguirla sarà un medico legale esterno, non appartenente al nostro personale. Per quanto riguarda il nostro ospedale, ho avviato verifiche interne per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti”, ha dichiarato Cantone all’Ansa. La famiglia della 36enne, attraverso il proprio legale, ha inoltre chiesto che agli accertamenti partecipi uno specialista in ginecologia proveniente da fuori regione.

Dalla gravidanza extrauterina al ricovero a Salerno

Gli investigatori stanno ricostruendo tutte le fasi dell’assistenza prestata alla docente. Secondo quanto emerso, Anna Boffa era stata inizialmente visitata all’ospedale San Carlo di Potenza, per poi essere ricoverata per cinque giorni nella struttura sanitaria di Lagonegro. Qui era stata sottoposta a un trattamento farmacologico a base di metotrexate, un medicinale utilizzato anche nella gestione delle gravidanze extrauterine.

Dopo l’avvio della terapia, le sue condizioni di salute si sarebbero aggravate, rendendo necessario il trasferimento all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, dove sarebbe arrivata già in condizioni critiche. Nonostante il ricovero e le cure, la 36enne è deceduta il 13 novembre, dopo sette giorni trascorsi nella struttura salernitana.

L’autopsia dovrà stabilire le cause della morte e contribuire a chiarire se vi sia stata una relazione tra il decesso, l’evoluzione della gravidanza extrauterina e il trattamento farmacologico ricevuto.