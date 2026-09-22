Napoli, riapre Villa Comunale: entro fine anno il termine dei lavori

Entro la fine dell’anno termineranno i lavori di ristrutturazione della Villa Comunale. Lo ha annunciato Palazzo San Giacomo in un comunicato stampa diffuso poco fa.

Napoli, riapre la Villa Comunale: entro fine anno il termine dei lavori

Il Comune rende noto che questa mattina il sindaco Gaetano Manfredi e l’assessore al verde Vincenzo Santagada si sono recati sul posto per verificare lo stato di avanzamento dei cantieri.

Come noto, l’ammodernamento del parco cittadino riguarda sia l’aspetto funzionale, sia quello storico-monumentale. Inoltre, sono previsti anche interventi sulla vegetazione, compresa la rigenerazione dei tappeti erbosi. Il primo lotto è quasi completo, mentre per gli altri due si stima la conclusione entro fine 2026.

Per tutta la durata dei cantieri la Villa Comunale resterà comunque aperta al pubblico.

“Restituire alla città la Villa Comunale in tutto il suo splendore è una priorità strategica per la nostra Amministrazione. Gli interventi realizzati nel Lotto 1 dimostrano un approccio rigoroso che unisce la tutela del patrimonio storico e monumentale all’ammodernamento delle infrastrutture e dei sottoservizi. La scelta di proseguire i lavori mantenendo la Villa aperta è un segnale di rispetto verso i napoletani e i visitatori, che possono continuare a vivere questo straordinario polmone verde mentre ne completiamo il definitivo rilancio”, ha detto il primo cittadino partenopeo.