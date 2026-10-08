Istituzioni e studenti marciano a Scampia contro la camorra. Stamattina in centinaia hanno solcato le strade del quartiere di Napoli nord per partecipare a Napoli Città Anticamorra, manifestazione promossa dalla presidenza del Consiglio Comunale e dall’assessorato alla Legalità di Palazzo San Giacomo. L’evento è stato aperto a università, terzo settore, sindacati, mondo del volontariato, dello sport, della cultura e a tutta la cittadinanza. L’iniziativa è nata su proposta del consigliere comunale Catello Maresca.

“Grande partecipazione al corteo – ha dichiarato l’assessore Antonio De Iesu, presente in rappresentanza del Comune – oggi è stato un giorno speciale, con centinaia di bambini che hanno partecipato alla giornata contro le influenze della camorra, nonostante la pioggia”.

Napoli contro la camorra: scuole e istituzioni in marcia a Scampia

I primi passi sono stati mossi in via Largo della Cittadinanza Attiva e, dopo un passaggio alle Vele, il corteo è arrivato in Piazza Giovanni Paolo II. Lì è stato dato spazio all’esibizione musicale del gruppo A67, interrotta anzitempo a causa della forte pioggia.

Fortemente simbolico, durante la marcia, il passaggio per i cantieri di ‘Restart Scampia’ dove stanno sorgendo i nuovi alloggi che prenderanno il posto proprio delle Vele. “Per dire ai ragazzi – ancora De Iesu -che esiste una bellezza che alcuni luoghi devono recuperare come sta succedendo qui a Scampia perchè la lotta alla camorra è fatta anche di case belle, decorose e con i giusti spazi”.

Alla marcia erano presenti il presidente della 8° Municipalità Nicola Nardella e il prefetto di Napoli, Michele di Bari e associazioni come Libera Campania.

