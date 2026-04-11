Scampia, cocaina nascosta sotto il frigorifero: blitz della Polizia, arrestato pregiudicato

Operazione antidroga della Polizia di Stato nel quartiere Scampia di Napoli, dove un uomo già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il blitz è stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di Scampia, nell’ambito di un’attività mirata al contrasto dello spaccio.

Cocaina nascosta sotto il frigorifero

Durante le perquisizioni, effettuate in due abitazioni e in un box auto nella disponibilità dell’indagato, gli agenti hanno rinvenuto circa 120 grammi di cocaina. In particolare, in una delle abitazioni, la droga era nascosta in un vano ricavato sotto un frigorifero: qui è stato trovato un involucro contenente circa 100 grammi di sostanza stupefacente.

Materiale per il confezionamento

All’interno dell’immobile sono stati inoltre sequestrati bilancini di precisione, una macchina per il sottovuoto e materiale utilizzato per il confezionamento della droga, elementi che confermerebbero l’attività di spaccio. Nel box auto, invece, sono stati rinvenuti ulteriori 20 grammi di cocaina e altro materiale utile alla preparazione delle dosi. Al termine delle operazioni, l’uomo è stato arrestato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, trasferito presso la casa circondariale “Giuseppe Salvia” di Napoli Poggioreale.