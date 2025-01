Spaccio di droga a conduzione familiare. I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Napoli hanno arrestato madre e figlio, rispettivamente di 27 e 50 anni.

Scampia, madre e figlio con un chilo di droga in casa: arrestati 27enne e 50enne

Le manette sono scattate nella mattinata di ieri, 20 gennaio, quando gli agenti, impegnati in un servizio mirato al contrasto dello spaccio, hanno bussato alla porta di madre e figlio. Alla vista dei poliziotti, la donna ha lanciato uno zaino dal balcone, che però è stato recuperato da alcuni agenti, che vi hanno rinvenuto panetti di hashish per un peso complessivo di 1,2 chilogrammi.

Entrati in casa, i poliziotti hanno identificato anche il figlio della donna e hanno rinvenuto e sequestrato una bustina di marijuana, 1.850 euro in banconote di vario taglio e un sistema di videosorveglianza collegato a un monitor che riproduceva le immagini del perimetro esterno e un congegno elettronico usato per rilevare l’eventuale presenza di microspie.

Infine, gli agenti hanno perquisito anche un box di pertinenza dell’abitazione, all’interno del quale sono stati rinvenuti e sequestrati altri 70 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. Al termine dei controlli, madre e figlio sono stati portati in carcere.