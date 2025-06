Picchia la madre per rubare 40 euro alla madre. Un 32enne del casertano, già noto alle forze dell’ordine per la commissione di reati contro la persona, il patrimonio, e in materia di stupefacenti, è stato arrestato la notte scorsa dopo aver violentemente aggredito con pugni e spintoni la propria madre 67enne, al solo scopo di impossessarsi del denaro custodito nella sua borsetta.

Sant’Arpino, picchia la madre a pugni e la scaraventa al suolo per rubarle 40 euro: arrestato 32enne

Nel corso della lite, avvenuta in strada a Sant’Arpino, nei pressi dell’abitazione della donna nella tarda serata di ieri, alcuni passanti, compresa la figlia maggiore, hanno inutilmente tentato di far desistere dal proprio intento il 32enne che, in forte stato di agitazione, continuava a spintonare l’anziana madre fino al punto di farla cadere sull’asfalto. A quel punto, resasi conto della gravità della situazione, la sorella ha chiamato il numero di emergenza “112”, chiedendo aiuto ai Carabinieri.

Dopo pochi minuti, i militari della locale Stazione sono intervenuti sul posto, dove hanno trovato ad attenderli la vittima, visibilmente provata dall’accaduto, la figlia intenta a prestarle i primi soccorsi e alcuni vicini accorsi in loro aiuto. Subito dopo la formalizzazione dell’ennesima denuncia nei confronti del figlio violento, nel frattempo allontanatosi in preda all’ira con il denaro contenuto nella borsa della madre, appena 40,00 euro, i carabinieri hanno avviato le sue ricerche.

Grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblica, i militari hanno ricostruito le fasi della violenta aggressione, riuscendo a individuare la via di fuga dell’uomo. Lo stesso, pochi minuti dopo, è stato raggiunto sulla pubblica via e bloccato. Condotto in caserma, dopo le formalità di rito, è stato arrestato e accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Dovrà rispondere di rapina aggravata.