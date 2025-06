Martina Carbonaro, parla la madre di Alessio Tucci: “Sono morta insieme a lei. Mio figlio deve pagare”

“Chiedo perdono ai genitori di Martina. Sono morta insieme a lei. Martina è stata più di una figlia per me. Mio figlio Alessio? Deve pagare. Giustamente”. A parlare è Santa D’Ambrosio, madre di Alessio Tucci, il 18enne di Afragola che ha ucciso la 14enne Martina Carbonaro, occultandone il corpo tra i campi.

Afragola, parla la madre di Alessio Tucci: “Sono morta insieme a Martina. Mio figlio deve pagare”

Intervistata da Porta a Porta, la donna racconta di non aver mai sospettato del figlio. “Pensavo si trattasse di un altro ragazzo – ha detto a Bruno Vespa -. Alessio mi disse che era stato a casa dei genitori di Martina a raccontare loro che lei aveva conosciuto un ragazzo e si era innamorata. Quando la madre mi disse che non trovavano Martina, pensai che fosse scappata via con lui”. Invece, il suo stesso figlio partecipava alle ricerche, pur sapendo di essere l’assassino: aveva ucciso Martina a colpi di pietra.

“Non litigavano mai – aggiunge la donna -. Non è vero che lei lo ha lasciato perché l’aveva schiaffeggiata”. Da quando è stato arrestato, Santa D’Ambrosio non ha avuto il coraggio di andare a trovarlo in carcere: “Non ce la faccio, sono distrutta. Non riesco nemmeno a uscire di casa”.