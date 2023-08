Fiamme nella notte a Scampia. Ieri sera un vasto incendio si è sviluppato tra il decimo e l’undicesimo piano della Vela Rossa. Diversi i residenti in fuga.

Scampia, fiamme nella Vela Rossa: residenti in fuga

Il rogo è scoppiato poco dopo le 22. Subito è scattato l’allarme ai vigili del Fuoco che sono giunti rapidamente sul posto con più autobotti e hanno dato il via alle operazioni di spegnimento. L’incendio ha sprigionato una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza.

Decine i video girati dai cittadini del quartiere che hanno fatto il giro del web. In zona sono state concentrate anche auto della polizia e dei carabinieri. I residenti presenti si sono riversati in strada mentre le fiamme si allargavano man mano di abitazione in abitazione. Nelle prossime ore sarà più chiaro il quadro della situazione e l’eventuale coinvolgimento di feriti. Ignote le cause dell’incendio.