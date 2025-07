Attimi di paura ad Aversa, intorno alle 12 di oggi, quando un denso fumo ha avvolto un appartamento al piano rialzato di un palazzo in via Ettore Corcioni. A generare l’allarme è stato il fumo intenso che ha iniziato a fuoriuscire dall’abitazione, spaventando i residenti e i passanti.

Aversa, incendio in un appartamento in via Corcioni: paura tra i residenti

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Aversa, che sono riusciti a domare l’incendio e a impedire che il fumo e le fiamme si propagassero agli altri piani dell’edificio. Non si registrano feriti, ma tanta paura tra i condomini, alcuni dei quali sono scesi in strada in preda al panico. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.