Giugliano, incendio nel palazzo destinato ai rom: scatta il sequestro. Le auto “innesco” erano rubate

È stato sequestrato l’immobile che era stato assegnato alle famiglie rom di Giugliano, dopo l’incendio della scorsa notte. Sul rogo che ha danneggiato pesantemente l’edificio di via Palmentiello, a Casacelle, indaga la Procura di Napoli Nord.

Giugliano, palazzo destinato ai rom dato alle fiamme: scatta il sequestro. Le auto “innesco” erano rubate

Le fiamme sono divampate nella notte tra giovedì e venerdì scorso, poche ore dopo la firma dei contratti tra l’amministrazione comunale e alcune famiglie rom del campo di via Carrafiello. Dalle primissime indagini condotte da Carabinieri della Compagnia di Giugliano e dagli uomini della Polizia Municipale è risultato che le due auto che hanno fatto da innesco, abbandonate all’interno del garage, erano state rubate.

A questo punto prende sempre più corpo la pista dell’incendio doloso. Le vetture sarebbero state intenzionalmente posizionate all’interno del garage dell’edificio di via Palmentiello e poi date alle fiamme. Il fuoco ha danneggiato la facciata esterna del palazzo e reso inagibile una parte dell’immobile. A questo punto il progetto Abramo, finalizzato all’integrazione della comunità rom, subisce un’altra brusca battuta d’arresto. La scelta di assegnare alloggi popolari ad alcune famiglie del campo di via Carrafiello era stata osteggiata sin dall’inizio da una parte dei residenti, in particolare dagli sfollati delle “Stecche pesanti” di Casacelle, da anni costretti a vivere all’interno di pre-fabbricati.