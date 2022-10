Lutto a Scampia per la morte di Kevin Iovine, un bambino di appena 11 anni strappato alla vita da un brutto male con cui stava lottando negli ultimi mesi. Purtroppo il piccolo ha perso la sua battaglia. I funerali si terranno oggi, martedì 18 ottobre, alle 15 e 30.

Napoli, Scampia in lutto: addio al piccolo Kevin

La notizia è rimbalzata sui social in queste ore, gettando nello sconforto amici e familiari del bimbo. Sono tanti i messaggi di lutto indirizzati a lui e ai genitori. Tra questi c’è quello della squadra calcistica dell’Oratorio Don Guanella. “Signore non hai ascoltato la nostra preghiera per il nostro amico Kevin. Proviamo tantissimo dolore e anche la nostra fede vacilla di fronte al tuo silenzio Padre che doni la vita. Durissimo accettare questa morte del giovane Kevin, tanto innamorato della vita e del calcio. Ci stringiamo al dolore della famiglia Iovine per la grave perdita. Un Guanelliano puro sangue”, si legge.

A riprendere la drammatica notizia del decesso dell’undicenne anche la pagina Sport Event con un altro post apparso sulla sua pagina ufficiale, accolto da tanti commenti di cordoglio e di vicinanza: “Ci stringiamo forte al dolore della famiglia Iovine e della società Oratorio DON Guanella Scampia calcio per la prematura scomparsa del piccolo Kevin, strappato alla vita e all’affetto dei suoi cari a soli 11 anni da un brutto male”.