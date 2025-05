Un asinello bardato a festa in uno stabile abbandonato e un’auto completamente modificata pronta per sfilare: è quanto scoperto dai Carabinieri tra Forcella e Scampia. Ciò che poteva sembrare un gesto goliardico si è rivelato, invece, un mix di illegalità e crudeltà nei confronti di animali indifesi.

Asinello addobbato e auto modificata per i festeggiamenti: la scoperta dei Carabinieri tra Forcella e Scampia

Durante un’operazione congiunta con i militari forestali e i medici veterinari dell’Asl, i militari della compagnia Stella sono intervenuti in piazza Crocelle ai Mannesi, a Forcella, dove hanno trovato un asino addobbato con ornamenti celebrativi all’interno di un edificio fatiscente. L’animale è stato affidato a personale specializzato e trasferito in un luogo sicuro e adeguato.

A Scampia, invece, gli uomini della benemerita hanno sequestrato un’auto dal look estremo, con carrozzeria completamente trasformata: era parcheggiata in via Ernesto Rossi, all’interno del lotto P, e verrà confiscata. Sempre a Scampia, in un circolo ricreativo di via Marrazzo, è stata trovata una carabina priva di tappo rosso e dell’indicazione dei Joule. Un ventenne incensurato è stato denunciato.