È stato ritrovato senza vita Rayan Mdallel, il quindicenne originario di Mondragone scomparso lo scorso 30 gennaio. Il corpo del giovane è stato rinvenuto nel torinese, in circostanze ancora tutte da chiarire. La notizia, diffusa nelle ultime ore, ha sconvolto la comunità mondragonese, che per mesi aveva sperato in un esito diverso.

Mondragone in lutto: ritrovato morto il 15enne Rayan Mdallel

Ad annunciare ufficialmente il tragico ritrovamento è stato il sindaco di Mondragone, Francesco Lavanga, attraverso un toccante messaggio pubblicato sui social. “Da qualche ora ho appreso la triste e terribile notizia che il nostro giovane Rayan Mdallel è stato purtroppo ritrovato morto in circostanze ancora da accertare», ha scritto il primo cittadino. “Non trovo, ma forse non esistono, parole che possano colmare un dolore così ingiusto e straziante – ha aggiunto Lavanga –. La sua giovane vita, spezzata troppo presto e in circostanze così laceranti, lascia in tutti noi un senso di smarrimento e profonda tristezza”. Il sindaco ha inoltre annunciato che sarà presto proclamato un momento di lutto cittadino, per ricordare il giovane Rayan e permettere alla comunità di raccogliersi nel dolore e nella preghiera.

Le autorità competenti sono al lavoro per ricostruire gli ultimi mesi di vita del ragazzo e fare piena luce sulle cause del decesso, al momento ancora avvolte nel mistero. Rayan, descritto da chi lo conosceva come un ragazzo solare e tranquillo, si era allontanato da casa senza lasciare spiegazioni. Da quel momento erano partite ricerche a livello nazionale, supportate anche da appelli pubblici della famiglia e delle istituzioni.