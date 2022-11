Un lutto ha scosso in questi giorni il quartiere di Scampia. La piccola Fatima De Rosa, 3 anni, è morta gettando parenti e familiari nello sconforto. Non si conoscono, al momento, le ragioni del decesso. La bimba abitava con i genitori e il fratellino in via Anna Magnani, traversa di via Ghisleri.

Scampia in lutto per la morte di Fatima De Rosa

Si celebreranno oggi le esequie della piccola strappata prematuramente all’affetto dei suoi cari. Dopo la traslazione della bara bianca dall’abitazione di via Magnani, i funerali si terranno presso la vicina Parrocchia della Resurrezione, sempre a Scampia, alle 16 e 30.

In queste ore sono già tantissimi i messaggi di cordoglio rivolti alla famiglia De Rosa. “Ma che sta succedendo ieri un bimbo di 8 anni ora di 3..mio Dio ma perché? Che il regno dei cieli vi accolga dove non ci sono più sofferenze insieme a tanti angeli belli…Date tanta a forza ai vostri genitori”, scrive Rosa. “Riposa in pace piccola stella: eri una bambina splendida. Veglia su i tuoi genitori e il tuo fratellino. Buon viaggio Fatima”, il ricordo di Anna.