Casalnuovo, 18enne fermato con droga: in casa anche “cocaina rosa”, scatta l’arresto

Blitz della Polizia di Stato nella serata di ieri, martedì 21 aprile, a Casalnuovo: un 18enne napoletano è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Controllo in strada: trovata cocaina

L’intervento è stato effettuato dai Falchi della Squadra Mobile durante servizi di controllo del territorio. In via Cesarea, gli agenti hanno fermato il giovane, trovandolo in possesso di circa 40 grammi di cocaina, 3 grammi di marijuana e 30 euro in contanti. Insospettiti, i poliziotti hanno esteso i controlli all’abitazione del 18enne. Qui sono stati rinvenuti altri due involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 10 grammi e una dose di cosiddetta “cocaina rosa”.

Arresto e indagini

Alla luce degli elementi raccolti, il giovane è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire la provenienza della droga e verificare eventuali collegamenti con attività di spaccio sul territorio.