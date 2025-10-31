Paura nel quartiere di Scampia, a Napoli, dove un incendio è divampato nella mattinata di oggi, venerdì 31 ottobre, in un appartamento situato al quarto piano del lotto U, conosciuto come “Cianfa”.

Scampia, appartamento in fiamme nel lotto U: anziana salvata dai vigili del fuoco

Le fiamme, per cause ancora in corso di accertamento, hanno rapidamente avvolto l’abitazione. All’interno si trovava un’anziana donna, che è stata prontamente tratta in salvo dai vigili del fuoco intervenuti sul posto con diverse squadre. L’incendio è stato domato dopo un intenso lavoro di spegnimento. Fortunatamente, non si registrano feriti. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.