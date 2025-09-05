Blitz della Polizia a Scampia, sequestrata droga e soldi in contanti. Nella giornata di mercoledì gli agenti della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato di Scampia hanno arrestato un 24enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Scampia, 24enne arrestato per spaccio: sequestrati hashish, marijuana e quasi 6mila euro in contanti

I poliziotti hanno perquisito l’abitazione del giovane in via Urbano Ratazzi. All’interno, ben nascosti, sono stati trovati 4 involucri di hashish per un peso complessivo di 32 grammi, una dose di marijuana da 3 grammi e 5.790 euro in banconote di vario taglio.

Durante i controlli, gli agenti hanno inoltre ispezionato un sottoscala di un edificio vicino, tra via Urbano Ratazzi e via Cotugno, rinvenendo 49 involucri di marijuana per un totale di 66 grammi e 24 bustine di hashish dal peso complessivo di 95 grammi. Il giovane è stato arrestato e condotto in carcere in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.