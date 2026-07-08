Scampia, 12enne precipita dal decimo piano nella zona dei “Sette Palazzi”: morta sul colpo

Dramma a Scampia, quartiere della periferia nord di Napoli, dove una bambina di 12 anni è morta dopo essere precipitata dalla finestra di un’abitazione. Come anticipa Il Mattino, la tragedia si sarebbe consumata proprio in queste ore.

Inutili i soccorsi: la 12enne è morta per le gravi ferite riportate

Secondo una prima ricostruzione, la ragazzina sarebbe caduta nel vuoto dalla finestra del decimo piano di un appartamento in via Labriola, nella zona dei Sette Palazzi. L’impatto al suolo le ha provocato gravissimi traumi alla testa e al resto del corpo, compromettendo immediatamente le sue condizioni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato di prestare le prime cure alla giovane. Nonostante i soccorsi, però, per la 12enne non c’è stato nulla da fare: le lesioni riportate si sono rivelate fatali.

Indagini in corso sulla dinamica della caduta

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e chiarire le circostanze della tragedia. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla dinamica della caduta, mentre gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e svolgendo tutti gli approfondimenti necessari.