Duplice omicidio dei fratelli Marrandino, ergastolo confermato anche in appello

È di qualche minuto fa il dispositivo emesso dalla prima sezione della Corte d’assise d’appello di Napoli, Presidente Dottoressa Saraceno, che ha confermato l’ergastolo e l’isolamento diurno per tre anni per l’imputato Antonio Mangiacapre, il massimo della pena previsto dalla Legge e già inflitto in primo grado all’assassino dei fratelli Claudio e Marco Marrandino, brutalmente assassinati, per un banale motivo di viabilità, a colpi di arma da fuoco nel Giugno del 2024 all’uscita di Succivo.

Il duplice omicidio dei fratelli Marrandino

Soddisfatti per la conferma del “fine pena mai” i difensori delle parti civili, gli avvocati Luigi Poziello e Dario Carmine Procentese, amici storici dell’avvocato Marco Marrandino. Sono stati rigettati integralmente i motivi di appello presentati da Mangiacapre, che aveva chiesto uno sconto di pena.

La lettera di scuse dell’imputato

Nei giorni scorsi l’imputato aveva scritto una lettera di scuse, chiedendo perdono ai familiari delle vittime: “L’unica cosa che posso fare è chiedere perdono, pur sapendo che una richiesta del genere non potrà trovare accoglimento per la sconsideratezza del gesto compiuto.

Per quanto sia difficile crederlo, l’azione da me realizzata è stata il frutto di un grande stato di esasperazione e di timore che non sono stato in grado di gestire. Mi rendo conto di aver esploso colpi di pistola nei confronti di due ragazzi con i quali era insorto un momento di frizione, ma devo anche dirvi che non è stata quella la causa o la ragione del mio comportamento, ragione che tutt’ora non riesco a ricostruire, né a spiegare. In situazioni come quella che ho causato, ogni parola e tutte le parole sono sbagliate, ma l’esigenza di chiedere perdono l’avverto come proveniente dal mio più profondo intimo. In pochi attimi, e senza riflessione alcuna, ho determinato conseguenze che mai avrei pensato di poter causare. Non vi è spiegazione, né ragioni che si possano esprimere in maniera normale.

Ho sbagliato gravemente e le conseguenze sono state di tale gravità che me ne vergogno profondamente. Per tutto quello che ho fatto mi rimetto alle valutazioni di codesta Corte, consapevole dell’enormità del fatto da me realizzato, ma è proprio tale enormità ad indurmi – seppur con ritardo – a manifestare i segni del grave disagio e dell’incolmabile difficoltà in cui mi trovo. Chiedo scusa a tutti, ai familiari, alla Corte e a tutti coloro che sono stati colpiti da questa vicenda ed attendo con ansia una decisione, che voglia anche considerare quell’esasperazione ed erronea valutazione che mi indussero ad agire in così errata maniera. Mi scuso ancora, e chiedo perdono, pur sapendo di non meritarlo”.