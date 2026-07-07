Quella che doveva essere una giornata di festa si è trasformata in pochi istanti in un momento di paura al Comune di Melito. Durante la celebrazione di un matrimonio civile, un grande infisso della sala consiliare si è improvvisamente staccato, cadendo e colpendo il padre della sposa.

Melito, tragedia sfiorata: finestra si stacca durante matrimonio e ferisce padre della sposa

L’uomo, che si trovava nelle immediate vicinanze della finestra, ha riportato un trauma alla testa. Soccorso nell’immediato dalle persone presenti, è stato poi affidato alle cure del personale del 118. Fortunatamente, secondo le prime informazioni riportate da Il Mattino, le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

L’episodio ha provocato forte apprensione tra gli sposi, i familiari e tutti gli invitati, interrompendo bruscamente la cerimonia e trasformando un momento di gioia in un’esperienza carica di tensione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato i primi rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare le cause del cedimento dell’infisso. Nel frattempo, l’amministrazione comunale ha disposto verifiche tecniche sull’edificio e ha disposto l’immediata riparazione della finestra.