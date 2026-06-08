Napoli, precipita dal Monte Echia mentre scatta selfie: 20enne ricoverato in prognosi riservata

Momenti di grande apprensione a Napoli, dove un turista di 20 anni è precipitato dal Monte Echia mentre stava tentando di scattare un selfie. Il giovane, originario di Palermo, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Vecchio Pellegrini, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. L’incidente si è verificato nell’area panoramica del Monte Echia, uno dei punti più suggestivi della città partenopea e meta quotidiana di turisti e visitatori attratti dalla vista sul Golfo di Napoli.

La caduta durante un selfie

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ventenne si sarebbe sporto oltre il limite di sicurezza per immortalare il panorama con il proprio smartphone. Nel tentativo di scattare una foto, avrebbe però perso l’equilibrio precipitando nel vuoto. Le circostanze dell’accaduto sono ancora al vaglio delle autorità, che stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali immagini registrate dalle telecamere presenti nella zona.

Soccorsi immediati e ricovero in codice rosso

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo le prime cure, hanno disposto il trasferimento urgente del giovane all’ospedale Vecchio Pellegrini. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e i medici hanno deciso di ricoverarlo in codice rosso. Attualmente il ragazzo è in prognosi riservata mentre viene sottoposto a tutti gli accertamenti necessari per valutare l’entità delle lesioni riportate nella caduta. Il Monte Echia rappresenta uno dei punti panoramici più conosciuti di Napoli. Situato nella zona di Pizzofalcone, offre una vista spettacolare sul lungomare, sul Vesuvio e sul Golfo, attirando ogni giorno centinaia di visitatori.