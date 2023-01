Un destino atroce quello che ha colpito F.D.S., 76 anni di Poggiomarino (Napoli). Si reca all’ospedale “Muaro Scarlato” di Scafati, una volta dimesso rimane vittima di un incidente automobilistico che gli costa la vita.

Lutto a Poggiomarino, dimesso dall’ospedale fa incidente con auto e muore

L’uomo aveva avvertito un malore, probabilmente a causa della febbre che lo costringeva a casa da alcuni giorni. Preoccupato, si è così recato al pronto soccorso del nosocomio scafatese. Sottoposto agli accertamenti del caso, è stato poi dimesso. All’uscita dall’ospedale, il 76enne si è messo alla guida della macchina e verso l’una di notte, prima di iniziare il tragitto che lo avrebbe riportato a casa, si è schiantato contro il guardrail all’interno del parcheggio dopo aver perso il controllo dell’auto.

A seguito dell’incidente, sul posto sono giunti medici e infermieri in quel momento in servizio presso lo stesso pronto soccorso. I sanitari hanno deciso di rianimarlo ma per lui non c’è stato niente da fare. Il cuore dell’uomo ha smesso di battere a poche decine di metri dall’ospedale. Immediata la segnalazione ai carabinieri che, a loro volta, hanno avvisato la Procura di Nocera Inferiore per tutti gli accertamenti del caso. Ieri pomeriggio, la salma del 76 è stata restituita ai familiari per le esequie.

Foto: archivio