Mattinata di paura e caos nel cuore della città di Napoli. Un grave incidente stradale si è verificato oggi, giovedì 19 giugno, in Piazza Dante, provocando pesanti disagi alla circolazione e il ferimento grave di un motociclista.

Schianto in Piazza Dante, grave incidente tra auto e scooter: centauro in ospedale e traffico in tilt

Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’impatto è avvenuto tra un’auto e uno scooter, per cause ancora in corso di accertamento. A riportare le conseguenze più serie è stato proprio il centauro, soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni non sono ancora note, ma sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenute immediatamente le pattuglie della Polizia Municipale di Napoli, coordinate dalla sala operativa sotto il comando del capitano Sarnacchiaro. Le operazioni di rilievo e messa in sicurezza sono state affidate all’Unità Operativa Infortunistica Stradale, guidata dal sottotenente Vincenzo Cirillo.

I rilievi sono tuttora in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’incidente ha avuto ripercussioni pesanti sulla viabilità della zona: lunghe code si sono formate già dalle prime ore del mattino, con notevoli disagi per automobilisti e pedoni in transito.