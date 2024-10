Si sono concluse le celebrazioni in onore di Santo Stefano a Melito, Patrono della città. In un clima più sommesso per rispettare il sentimento di dolore per la morte del Presidente del Comitato Festa, domenica si è tenuta una piccola processione soltanto la mattina.

La comunità è già a lavoro per le celebrazioni dell’anno prossimo che torneranno anche con attività ludiche e la processione lunga tutta la giornata. Intanto la popolazione continua a rinnovare la devozione per il Santo protettore di Melito e dei melitesi.