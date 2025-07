Madonna delle Grazie, le celebrazioni a Giugliano

Giugliano in festa: sono già partiti con la novena a giugno i solenni festeggiamenti in onore di Maria santissima delle Grazie, oggi sino a domenica, l’apice delle celebrazioni. Molto più di una festa di quartiere, le radici delle celebrazioni in onore della Madonna delle grazie sono antichissime e perciò molto sentite e partecipate. Oltre alle celebrazioni religiose, momenti di comunità.