Festeggiamenti in onore di San Marcellino, domenica la diretta su TeleclubItalia

San Marcellino. Teleclubitalia trasmetterà in diretta l’avvio dei festeggiamenti in onore di San Marcellino, un evento molto atteso dalla comunità della cittadina casertana. L’appuntamento è per domenica 25 maggio 2025, alle ore 19:30, dalla chiesa di San Marcellino sarà trasmessa la santa Messa. A seguire avrà luogo in piazza l’intronizzazione del Santo Patrono, a chiudere l’evento altre sorprese organizzate dal comitato festa.

La diretta televisiva offrirà a tutti i fedeli e ai cittadini la possibilità di partecipare a uno dei momenti più significativi delle celebrazioni in onore del Santo, anche a chi non potrà essere presente fisicamente. Sarà un’occasione per vivere insieme la devozione e le tradizioni che caratterizzano questa importante ricorrenza.