Sant’Antimo. Sversamenti illeciti rifiuti, blitz di esercito e polizia locale

Abbiamo seguito con le nostre telecamere un’operazione condotta congiuntamente dall’Esercito e dalla Polizia Locale a Sant’Antimo. Il pressing delle forze dell’ordine per contrastare i reati ambientali è sempre più forte. i controlli ad attività commerciali, aziende, svuotacantine sono costanti. In questo caso hanno interessato tre attività commerciali.

Tra i mezzi a disposizoone dell’esercito ci sono particolari droni che consentono di monitorare il territorio dall’alto. In questa occasione abbiamo sorvolato le aree critiche tra Sant’Antimo e dintorni.

Il bilancio della giormaat è di quattro persone denunciate, sanzioni amministrative per circa 20mila euro e il sequestro di tre aree all’interno delle aziende ispezionate.