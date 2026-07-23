Giugliano, cambio alla dirigenza dell’istituto Montalcini: arriva la dottoressa Angela Fato

Il Dirigente scolastico Angela Fato proveniente dal Convitto Nazionale Pietro Giannone di Benevento assume la guida dell’Istituto Rita Levi di Montalcini con una visione chiara: costruire una scuola aperta al territorio, capace di sviluppare reti di collaborazione con il Comune, le istituzioni, le università e il Terzo Settore, nella convinzione che la qualità dell’educazione nasca dalla forza delle alleanze educative.Tra le priorità del nuovo percorso vi è la realizzazione di un curricolo unitario che integri attività curricolari ed extracurricolari in un processo virtuoso orientato al miglioramento degli esiti degli studenti.

Particolare attenzione sarà dedicata allo sviluppo delle competenze STEM, all’orientamento, concepito come percorso educativo continuo fin dalla scuola dell’infanzia, per accompagnare ogni alunno nella scoperta delle proprie potenzialità e nella costruzione consapevole del proprio progetto di vita, quale leva fondamentale per prevenire la dispersione scolastica e l’insuccesso formativo. Accanto a questo, saranno promosse esperienze concrete di educazione civica, vissute dentro e fuori la scuola, per sviluppare il senso di appartenenza alla comunità, la partecipazione responsabile e una cultura autentica dell’inclusione.

Al centro del progetto vi è la valorizzazione della professionalità dei docenti, considerati il motore dell’innovazione e del cambiamento. Per questo la formazione continua del personale rappresenterà una leva strategica per migliorare la qualità della didattica e rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni degli studenti. Fondamentale sarà anche il ruolo delle famiglie, chiamate a condividere con la scuola un percorso di corresponsabilità educativa, nella consapevolezza che solo una comunità coesa può accompagnare i giovani nella costruzione del proprio futuro.

Pur consapevole delle criticità legate alla carenza di spazi, il nuovo Dirigente guarda con fiducia alla collaborazione dell’Amministrazione comunale e delle famiglie per individuare soluzioni condivise che consentano alla scuola di crescere e di offrire ambienti funzionali alle esigenze educative.

Comunicato stampa