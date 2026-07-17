Aversa, il verde pubblico passa ai cittadini: affidate 15 aree tra aiuole e fioriere

Adottare un’aiuola per renderla più curata e decorosa, senza alcun costo per le casse comunali. È questo l’obiettivo dell’iniziativa avviata dal Comune di Aversa, su impulso dell’assessora al Verde Iolanda Dello Margio, che ha affidato la gestione di 15 aree verdi pubbliche a imprese, attività commerciali, associazioni e cittadini attraverso un progetto di collaborazione tra pubblico e privato.

Con la determina firmata dal dirigente dell’Area Lavori Pubblici, Danila D’Angelo, si conclude l’iter avviato nei mesi scorsi con la pubblicazione di un avviso pubblico rivolto a soggetti interessati ad adottare spazi verdi comunali. Gli affidatari si occuperanno gratuitamente della manutenzione ordinaria, della pulizia e del decoro delle aree, che resteranno pienamente fruibili dalla collettività.

L’iniziativa, prevista dal regolamento comunale sulla cura condivisa del verde, punta a migliorare l’aspetto della città coinvolgendo direttamente il tessuto economico e sociale locale, senza gravare sul bilancio dell’ente.

Sono 15 le aree assegnate, distribuite in diversi quartieri cittadini. Tra queste figurano spazi lungo viale Olimpico, via Vito di Jasi, via Filippo Saporito, via della Repubblica, via Casalegno, via Salvo D’Acquisto, via Costantinopoli, piazza Mazzini, piazza Vittorio Emanuele III e via Paolo Riverso. Ad occuparsene saranno aziende, farmacie, attività commerciali, un comitato cittadino, un condominio e anche alcuni privati cittadini. Nei prossimi giorni saranno sottoscritti gli atti di affidamento e avverrà la consegna formale delle aree, consentendo ai nuovi gestori di avviare gli interventi di manutenzione e valorizzazione del verde pubblico.