Napoli, controlli in piazza Garibaldi: quattro arresti tra furto, violenza sessuale, rapina e droga

Quattro arresti in poche ore nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dalla Polizia di Stato tra piazza Garibaldi e la Stazione Centrale di Napoli. Le operazioni, condotte dagli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno consentito di fermare persone ritenute responsabili, a vario titolo, di furto, violenza sessuale, rapina impropria e spaccio di sostanze stupefacenti.

Ruba il portafoglio a un turista: arrestato

Nel corso dei controlli, i poliziotti hanno arrestato un uomo sorpreso dopo aver sottratto il portafoglio a un turista nei pressi della fermata della metropolitana di piazza Garibaldi. L’intervento immediato degli agenti ha permesso di bloccare il presunto autore del furto.

Arrestato per violenza sessuale ai danni di una minorenne

Nel corso della stessa operazione, gli agenti hanno arrestato un cittadino straniero, risultato irregolare sul territorio nazionale, gravemente indiziato di violenza sessuale ai danni di una minorenne all’interno della Stazione Centrale di Napoli. L’uomo è stato bloccato e condotto negli uffici di polizia per gli adempimenti di rito.

Aggredisce il commerciante dopo il furto di alcune bevande

Un terzo arresto è scattato nei confronti di un uomo che, dopo aver sottratto alcune bevande da un esercizio commerciale della Food Hall della stazione, avrebbe aggredito e minacciato il titolare dell’attività e un addetto alla sicurezza intervenuto per fermarlo. Anche in questo caso il tempestivo intervento della Polizia ha consentito di bloccare il presunto responsabile.

Spaccio di cocaina in corso Novara

L’ultimo arresto è avvenuto in un locale di corso Novara, dove gli agenti hanno sorpreso un uomo mentre cedeva una dose di cocaina. Dopo il controllo personale, il sospettato è stato trovato in possesso di ulteriori involucri contenenti la stessa sostanza stupefacente, che sono stati sequestrati. Le quattro persone sono state arrestate dal personale della Polizia di Stato e messe a disposizione dell’Autorità giudiziaria.