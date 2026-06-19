Controlli a Casandrino: sequestrati opifici e carrozzeria, droga trovata durante i controlli

Nuova vasta operazione di controllo del territorio a Casandrino da parte della Polizia Municipale guidata dal comandante Andrea D’Ambrosio. L’attività, condotta con il supporto del nucleo cinofilo della Polizia Municipale di Quarto, dei Vigili del Fuoco e dell’Esercito Italiano, ha avuto come obiettivo il contrasto allo spaccio di droga, alle attività abusive, al lavoro irregolare e alle violazioni amministrative. L’operazione si è concentrata in particolare in alcune aree sensibili del territorio comunale, dove gli agenti hanno effettuato controlli approfonditi su attività commerciali, opifici e abitazioni.

Sequestrati un opificio e un’attività di restauro

La prima fase dell’intervento si è svolta all’interno di un complesso residenziale, dove gli agenti hanno passato al setaccio diverse attività presenti nell’area. Nel corso delle verifiche è stato sequestrato un opificio ritenuto non conforme alle normative vigenti. Sotto sequestro anche un’attività di restauro e una baracca all’interno della quale è stata rinvenuta una Fiat 500. Gli operatori hanno inoltre identificato e controllato diverse persone presenti nella zona, mentre con il supporto del cane antidroga Eva sono state eseguite perquisizioni anche in alcune abitazioni.

Il fiuto del cane Eva porta alla scoperta della droga

Determinante, ancora una volta, il contributo dell’unità cinofila della Polizia Municipale di Quarto. Il cane antidroga Eva ha consentito agli agenti di effettuare controlli mirati alla ricerca di sostanze stupefacenti. L’attività investigativa è proseguita per diverse ore con verifiche sia negli immobili sia nelle aree comuni dei complessi controllati.

Successivamente l’operazione si è spostata in un’altra area del territorio comunale. Qui gli agenti hanno proceduto al sequestro di una carrozzeria e alla sospensione di un opificio dove lavoravano oltre 25 dipendenti. Secondo quanto emerso dai controlli, l’attività sarebbe risultata priva della documentazione necessaria per l’esercizio dell’attività produttiva. Durante le verifiche all’interno dell’opificio, il cane antidroga Eva ha segnalato la presenza di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno quindi rinvenuto e sequestrato una quantità di hashish, ora a disposizione dell’autorità competente per gli ulteriori accertamenti. L’operazione rientra in un più ampio piano di controlli straordinari finalizzato a contrastare l’illegalità diffusa sul territorio e a garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Proseguono i controlli sul territorio

Le attività coordinate dal comandante Andrea D’Ambrosio proseguiranno anche nelle prossime settimane con nuovi controlli mirati nelle aree maggiormente esposte a fenomeni di abusivismo, spaccio di droga e sfruttamento del lavoro.