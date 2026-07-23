Continua senza sosta l’attività di contrasto ai reati ambientali nella cosiddetta “Terra dei Fuochi”. Nelle scorse ore un’operazione condotta dalla Polizia Provinciale di Caserta ha portato di un’attività di meccatronica completamente abusiva, situata nel territorio del comune di Orta di Atella.

Officina meccanica abusiva a Orta di Atella, denunciato un uomo: sequestro della polizia provinciale

​Gli agenti, coordinati dal Colonnello Biagio Chiariello, impegnati in un’attività di pattugliamento e controllo del territorio mirata alla prevenzione dell’inquinamento e del traffico illecito di rifiuti, hanno individuato l’officina che operava in totale assenza delle necessarie autorizzazioni amministrative e, soprattutto, ambientali.

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All’interno é stata riscontrata la gestione illegale di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (come oli esausti, parti meccaniche e batterie), derivanti dalle riparazioni dei veicoli.

L’intera area e le attrezzature impiegate per l’attività di meccatronica sono state immediatamente poste sotto sequestro ed il titolare dell’officina fantasma, un uomo di 60 anni, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria. Dovrà rispondere di gravi violazioni in materia ambientale, in particolare per la gestione e lo smaltimento illecito di rifiuti speciali.

Oltre alla denuncia penale, gli agenti hanno notificato al sessantenne pesanti sanzioni amministrative, per un importo complessivo che supera i 10.000 euro per mancata iscrizione all’albo gestori e mancata autorizzazione per meccatronici. ​