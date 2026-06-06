Castel Volturno, blitz della Polizia in Viale Fusaro: sequestrato locale abusivo, scatta un’espulsione

Controlli straordinari della Polizia di Stato in un immobile di Viale Fusaro a Castel Volturno, dove sono stati effettuati accertamenti finalizzati al contrasto dello spaccio di droga, dell’immigrazione irregolare e delle attività abusive. L’operazione, condotta nel pomeriggio scorso, ha visto impegnati gli agenti della Polizia di Stato di Caserta con il supporto di un’unità cinofila e della Polizia Municipale di Castel Volturno.

Nel corso dell’attività è stata eseguita una perquisizione domiciliare nei confronti di un cittadino extracomunitario. Gli accertamenti hanno inoltre portato alla scoperta di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata senza le necessarie autorizzazioni amministrative.

Locale sequestrato e titolare denunciato

Per gli adempimenti di competenza è intervenuta la Polizia Municipale di Castel Volturno, che ha proceduto al sequestro dell’esercizio commerciale abusivo e al deferimento del responsabile all’Autorità Giudiziaria. L’attività rientra nel più ampio piano di controlli predisposto per contrastare fenomeni di illegalità sul territorio e verificare il rispetto delle normative amministrative e commerciali.

Identificate diverse persone durante il blitz

Nel corso delle verifiche sono stati identificati numerosi cittadini stranieri e un cittadino italiano. Quest’ultimo è risultato destinatario di un provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Castel Volturno. Nei suoi confronti sono stati eseguiti gli adempimenti previsti dalla normativa. Due cittadini stranieri privi di documenti sono stati invece accompagnati negli uffici di polizia per essere identificati attraverso rilievi fotodattiloscopici.

Un cittadino espulso

Dagli accertamenti è emerso che uno dei due stranieri si trovava irregolarmente sul territorio italiano ed era già destinatario di un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Caserta. All’uomo è stato notificato anche l’ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato.

Nei suoi confronti sono state inoltre eseguite ulteriori notifiche richieste da altre Autorità competenti. L’altro cittadino straniero è invece risultato regolarmente soggiornante in Italia. Gli agenti lo hanno invitato a regolarizzare alcuni aspetti della propria posizione amministrativa attraverso le procedure previste dall’Ufficio Immigrazione. L’operazione conferma l’attenzione delle forze dell’ordine nel monitoraggio delle aree più sensibili del territorio di Castel Volturno, attraverso controlli mirati finalizzati alla sicurezza urbana e al contrasto di ogni forma di illegalità.