A Sant’Antimo i Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato il 34enne Benedetto Ceparano e il 41enne Vincenzo Alfè, entrambi del posto e già noti alle forze dell’ordine.

Sant’Antimo, evade dai domiciliari per chiacchierare con uno spacciatore: entrambi arrestati

Siamo in Via Sambuci, traversa di via delle Rondini, non lontano dall’ufficio postale. Il 34enne è poco lontano dalla sua abitazione, chiacchiera con Alfè. Dovrebbe essere ai domiciliari e i militari lo sanno. Riconoscono Ceparano e decidono di intervenire. Entrambi vengono bloccati e poi perquisiti. Nelle tasche di Alfè rinvenuti e sequestrati 10 grammi di hashish e 1 dose di cocaina.

Sia Vincenzo Alfè che Benedetto Ceparano sono finiti ai domiciliari, accompagnati dai carabinieri di Sant’Antimo. Sono in attesa di essere giudicati con rito direttissimo. Il 34enne dovrà rispondere del reato di evasione mentre il 41enne di detenzione di droga a fini di spaccio.