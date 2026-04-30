Castellammare, blitz nei quartieri: trovate pistole con matricole abrase e oltre un chilo di droga

Maxi operazione della Polizia di Stato contro il traffico di droga e la detenzione illegale di armi. Nella mattinata di ieri, mercoledì 29 aprile, gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri “Cicerone” e “Savorito”.

Operazione antidroga e armi: il blitz della Polizia

L’attività, finalizzata al contrasto dei fenomeni criminali legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla circolazione illegale di armi, è stata eseguita con il supporto di un’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Nel corso delle numerose perquisizioni effettuate nelle due aree sensibili della città, gli agenti hanno rinvenuto un vero e proprio arsenale insieme a un ingente quantitativo di droga.

Sequestrate pistole e oltre un chilo di stupefacenti

In particolare, sono state trovate due pistole calibro 9 con matricole abrase e complete di caricatore, oltre a 47 cartucce dello stesso calibro. Sul fronte degli stupefacenti, i poliziotti hanno sequestrato circa 900 grammi di hashish, 300 grammi di marijuana e circa 60 grammi di cocaina. Recuperato anche diverso materiale utilizzato per il confezionamento della droga, segno di un’attività di spaccio ben organizzata.