Napoli, arsenale nascosto in casa: pistole con matricola abrasa e munizioni, tre arresti. Uno è minorenne

Operazione della Polizia di Stato a Napoli, dove tre persone sono state arrestate con l’accusa di detenzione di arma clandestina, detenzione abusiva di armi e munizioni e ricettazione. Si tratta di tre napoletani di 17, 19 e 33 anni, due dei quali già noti alle forze dell’ordine.

Il blitz dei Falchi della Squadra Mobile

L’intervento è stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile, in particolare dai Falchi, impegnati in servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto della criminalità. Durante un controllo presso l’abitazione in uso agli indagati, i poliziotti hanno effettuato una perquisizione che ha portato alla scoperta di un piccolo arsenale nascosto all’interno dell’appartamento.

Sequestrate due pistole e munizioni

Nel corso delle operazioni, gli agenti hanno rinvenuto due pistole semiautomatiche calibro 7,65, entrambe con matricola abrasa, quindi non tracciabili, e ben 52 cartucce dello stesso calibro. Le armi erano accuratamente occultate, a dimostrazione – secondo gli investigatori – della volontà di nasconderle a eventuali controlli.

Le accuse e gli arresti

Alla luce di quanto scoperto, i tre uomini sono stati arrestati e dovranno rispondere di gravi reati legati alla detenzione illegale di armi. Le indagini proseguono per chiarire la provenienza delle armi e verificare eventuali collegamenti con altri episodi criminali