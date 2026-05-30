Due persone sono state arrestate dai Carabinieri della Compagnia di Capua nell’ambito di un servizio anti-droga. L’operazione è stata condotta nella giornata del 29 maggio da militari della Sezione Operativa e della Sezione Radiomobile che, durante un controllo del territorio, hanno fermato un’autovettura che avrebbe tentato di sottrarsi agli accertamenti delle forze dell’ordine.

Capua, coppia fermata a bordo di un’auto rubata con droga nascosta nell’abitacolo: arrestati

A bordo del veicolo viaggiavano un uomo di 43 anni e una donna di 35 anni, entrambi residenti nel Casertano e già noti alle forze dell’ordine. La successiva perquisizione personale e veicolare avrebbe consentito di rinvenire circa 80 grammi di ketamina, nascosti all’interno dell’abitacolo, oltre a un bilancino di precisione e a un oggetto metallico con residui di sostanza combusta.

Erano a bordo di un’auto rubata

Gli accertamenti effettuati sul veicolo hanno inoltre evidenziato presunte irregolarità relative al telaio e alle targhe. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, l’autovettura sarebbe risultata oggetto di furto denunciato nei mesi scorsi in provincia di Avellino, mentre le targhe installate sul mezzo sarebbero state denunciate come rubate il giorno precedente nel territorio di Santa Maria Capua Vetere.

Le perquisizioni sono state successivamente estese alle abitazioni degli indagati con il supporto di personale dell’Arma territorialmente competente. La droga, il materiale rinvenuto, le targhe e il veicolo sono stati sottoposti a sequestro. Al termine delle formalità di rito, i due arrestati sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove restano a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.