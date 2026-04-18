Svolta nelle indagini sull’accoltellamento avvenuto al centro commerciale “Multibit” di Casoria: i Carabinieri hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un minorenne, ritenuto responsabile di tentato omicidio aggravato. Il provvedimento, disposto dal GIP del Tribunale per i Minorenni di Napoli su richiesta della Procura minorile, è stato notificato nella mattinata odierna dai militari della Sezione Operativa della Compagnia di Casoria. Il giovane, residente a Napoli e senza precedenti, è accusato anche di porto abusivo di arma da taglio.

Casoria, 16enne accoltellato per sedare una lite al “Multibit”: scatta un arresto

Le indagini sono partite dopo il grave episodio verificatosi nella notte del 20 ottobre 2024, quando un ragazzo di 16 anni fu accoltellato all’interno del parco commerciale. Determinante è stato il lavoro investigativo svolto dai Carabinieri, che hanno analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza, raccolto testimonianze e ricostruito nel dettaglio la dinamica dei fatti anche con supporti tecnici.

Secondo quanto emerso, la vittima sarebbe intervenuta per sedare una lite tra coetanei scoppiata per motivi banali. In quel contesto, il presunto aggressore avrebbe colpito il sedicenne con una coltellata all’addome, per poi darsi alla fuga. Al termine delle procedure, il minorenne è stato trasferito presso l’Istituto Penale Minorile di Nisida, dove resterà in attesa dell’interrogatorio di garanzia davanti al GIP.