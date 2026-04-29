Tragedia nel Beneventano, dove un ragazzo di appena 18 anni ha perso la vita in circostanze drammatiche. La vittima è Guido Santillo, originario di San Martino Valle Caudina.

Tragedia nel Beneventano, dimentica di inserire freno a mano: travolto e ucciso dalla sua auto

L’episodio si è verificato nella frazione Perrillo di Sant’Angelo a Cupolo, dove il giovane si era recato, secondo quanto emerso, per incontrare un’amica che era andato a prendere presso la sua abitazione. Con lui viaggiavano anche due ragazze spagnole, presenti in zona per il programma Erasmus, a bordo di una Fiat Cinquecento L. Stando a una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, il 18enne sarebbe sceso dall’auto ritenendo di averla messa in sicurezza. Tuttavia, il veicolo avrebbe iniziato a muoversi improvvisamente. Nel tentativo di fermarlo, il ragazzo si sarebbe posizionato dietro la vettura, venendo travolto.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, dei carabinieri della Compagnia di Benevento e dei Vigili del Fuoco. Nonostante i soccorsi tempestivi, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia si sono vissuti momenti di profondo dolore, con i familiari distrutti dalla notizia. L’accaduto ha lasciato sgomente due comunità, colpite da una perdita tanto improvvisa quanto assurda.