40enne armato in un bar, viene bloccato dai carabinieri. Un intervento rapido e coordinato dei Carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Casal di Principe ha consentito di evitare possibili conseguenze ben più gravi nella serata di ieri, 2 giugno, quando una segnalazione giunta alla Centrale Operativa ha indicato la presenza di un uomo armato all’interno di un’attività commerciale del centro cittadino.

Casal di Principe, brandisce pistola in una caffetteria: arrestato 40enne

L’allarme è scattato intorno alle 19.35, quando una persona avrebbe brandendo una pistola all’interno di una caffetteria situata in una zona particolarmente frequentata del comune dell’agro aversano. Ricevuta la segnalazione, una pattuglia impegnata nel servizio di controllo del territorio ha raggiunto immediatamente il locale situato in via Baracca.

All’arrivo dei Carabinieri, l’uomo segnalato, avrebbe assunto un comportamento sospetto dirigendosi rapidamente verso una zona secondaria dell’esercizio commerciale prima di fare ritorno nella sala principale. I militari dell’Arma sono intervenuti senza esitazione, procedendo al controllo e alla messa in sicurezza del soggetto.

Perquisizione e arresto

Durante la perquisizione personale è stato rinvenuto un proiettile calibro 7,65 unitamente a materiale compatibile con la manutenzione di armi da fuoco. Contestualmente, con il supporto di una seconda pattuglia dei carabinieri intervenuta in ausilio, è stata effettuata un’accurata ispezione dell’area dove l’uomo si era diretto pochi istanti prima. L’attività ha consentito di rinvenire, occultata all’interno di un cestino dei rifiuti posto nella zona retrostante del locale, una pistola priva di matricola, risultata modificata e munita di caricatore contenente una cartuccia. L’arma è stata immediatamente sequestrata.

Fondamentale per la ricostruzione dei fatti si è rivelata la collaborazione del personale presente nel locale e l’acquisizione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza. Gli elementi raccolti dagli investigatori avrebbero consentito di attribuire all’uomo il possesso dell’arma pochi istanti prima dell’intervento dei militari. Al termine degli accertamenti, il soggetto, un 40enne di origini albanesi domiciliato nel Casertano, è stato arrestato con le accuse di detenzione di arma clandestina e ricettazione. L’autorità giudiziaria, informata dell’accaduto, ha disposto il trasferimento dell’uomo presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.