Sventa rapina di uno scooter rischiando la vita, Casoria ringrazia Adam

Casoria ringrazia Adam, il 44enne del Burkina Faso che l’altra settimana ha coraggiosamente sventato la rapina di uno scooter nel parcheggio del supermercato Dodecà in via Padula, a pochi passi dalla circumvallazione esterna. Questa mattina, nel corso del consiglio comunale, il sindaco Raffaele Bene ha consegnato all’uomo un attestato di ringraziamento sottoscritto da primo cittadino e presidente del consiglio a nome della città. Adam non ha nascosto la sua commozione nel corso della cerimonia di consegna.

Il 44enne ha rischiato la vita pochi giorni fa. Impiegato regolarmente presso il supermercato, ha notato due loschi figuri che stavano manomettendo lo scooter di un altro dipendente parcheggiato all’esterno dell’attività commerciale. Di fronte alla scena non ci ha pensato due volte e ha affrontato i malviventi a viso scoperto. Dopo aver ingaggiato una colluttazione con uno dei ladri, è stato trascinato dallo scooter e scaraventato a terra. Per fortuna non ha riportato ferite gravi.

Il raid e l’intervento di Adam sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza del parcheggio e diffuse via social dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli. I malfattori invece sono stati poi arrestati dai Falchi della Questura di Napoli: sequestrata anche un’arma che uno dei due aveva tentato di occultare.