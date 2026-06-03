Napoli, “pezzotto” al contatore: denunciati due commercianti del Borgo Marinari

Controlli dei carabinieri nel quartiere Santa Lucia hanno portato alla denuncia di due imprenditori accusati di aver sottratto energia elettrica attraverso collegamenti abusivi alla rete. L’operazione è stata condotta dai militari della stazione Napoli Chiaia in collaborazione con tecnici dell’Enel.

Napoli, allacci abusivi alla rete elettrica: denunciati due commercianti del Borgo Marinari

Le verifiche hanno interessato alcune attività commerciali situate nell’area del Borgo Marinari. Nel mirino sono finiti un ristorante e un bar di via Santa Lucia. Secondo quanto accertato, entrambi i contatori sarebbero stati alterati e gli impianti elettrici collegati direttamente alla rete nazionale, consentendo così l’utilizzo di corrente senza che i consumi venissero registrati e addebitati.

Gli accertamenti hanno inoltre fatto emergere un’ulteriore irregolarità. Dopo il distacco dell’energia disposto a seguito delle ispezioni, i due esercenti avrebbero installato un gruppo elettrogeno su area pubblica per continuare ad alimentare le proprie attività. Per quest’ultima violazione sono scattate ulteriori sanzioni, elevate grazie all’intervento congiunto della polizia municipale e dei vigili del fuoco, che hanno collaborato alle operazioni di controllo.