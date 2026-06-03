Drammatico incidente stradale nella giornata odierna lungo la Strada Statale 700 “Della Reggia di Caserta”. Il sinistro si è verificato nel tratto compreso tra gli svincoli di Caserta Zona Industriale e San Clemente e ha coinvolto tre veicoli.

Tragico incidente sulla Statale 700 a Caserta: una vittima e traffico bloccato

Nell’impatto – come anticipa Il Mattino – ha perso la vita una persona, la cui identità non è stata ancora resa nota. I sanitari giunti sul posto hanno tentato ogni verifica del caso, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato direttamente sul luogo dell’incidente.

Per consentire i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine insieme al personale Anas. Gli accertamenti serviranno anche a chiarire eventuali responsabilità. A seguito dell’incidente, la variante della Statale 700 è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni di marcia.

Deviazioni obbligatorie

La circolazione è stata deviata con uscite obbligatorie agli svincoli di San Clemente e della Zona Industriale, per permettere le operazioni disposte dall’autorità giudiziaria e la rimozione dei mezzi coinvolti.