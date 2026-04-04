Sottrae merce al supermercato per circa 100 euro. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno tratto in arresto un 27enne, originario della Libia e residente in città, ritenuto responsabile di furto aggravato.

Santa Maria Capua Vetere, spesa di Pasqua alla Lidl senza pagare: arrestato 27enne

L’uomo avrebbe sottratto merce, tra cui anche generi alimentari, per un valore complessivo superiore ai 100 euro all’interno del supermercato Lidl situato nel centro cittadino. A segnalare l’episodio ai militari dell’Arma dei Carabinieri è stato il direttore dell’esercizio commerciale.

I militari, intervenuti tempestivamente sul posto, hanno avviato immediati accertamenti che hanno consentito di identificare il presunto autore del furto. Il 27enne è stato quindi rintracciato presso la propria abitazione, dove è stato trovato ancora in possesso della refurtiva. Al termine delle formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo. La merce sottratta è stata interamente recuperata e restituita all’avente diritto.