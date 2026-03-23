Serata movimentata quella di ieri a Caivano, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 27enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Caivano, fugge all’alt e lancia droga dal finestrino: arrestato 27enne

Tutto è iniziato durante un servizio di controllo del territorio degli agenti del Commissariato di Afragola. I poliziotti, mentre percorrevano via Atellana, hanno notato il giovane alla guida di un’auto. Alla vista della pattuglia, il 27enne ha improvvisamente accelerato, ignorando l’alt imposto dagli agenti. Ne è scaturito un lungo inseguimento per le strade cittadine, durante il quale il fuggitivo ha compiuto manovre pericolose mettendo a rischio la sicurezza della circolazione. La corsa si è conclusa in via Armando Diaz, dove gli agenti sono riusciti a raggiungerlo e a bloccarlo dopo una colluttazione.

Durante la fuga, il giovane ha tentato di disfarsi della droga lanciando dal finestrino sei involucri di hashish, per un peso complessivo di circa 15 grammi, subito recuperati dai poliziotti. Una volta fermato, è stato trovato in possesso di ulteriori 5 grammi della stessa sostanza e di 70 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio. I successivi accertamenti hanno portato gli agenti anche nell’abitazione del 27enne, dove sono stati rinvenuti altri 4 grammi di hashish. Al termine delle operazioni, il giovane è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.