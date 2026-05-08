Sono quattro i giovani arrestati dai carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura sammaritana. I destinatari della misura cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale, hanno un’età compresa tra i 18 e i 20 anni e sono accusati di una rapina aggravata ai danni di un minorenne.

Santa Maria Capua Vetere, accerchiato e derubato della bici elettrica: quattro giovani in manette

L’episodio al centro delle indagini sarebbe avvenuto nella serata del 3 ottobre 2025 in Piazza Mazzini. Secondo la ricostruzione degli investigatori, un 17enne stava percorrendo la zona con la propria bici elettrica quando sarebbe stato accerchiato da quattro ragazzi. Nel corso dell’aggressione, uno dei presunti responsabili avrebbe minacciato il giovane con un coltello a scatto, puntandoglielo contro e ordinandogli di consegnare la bicicletta.

La vittima avrebbe provato a opporsi, ma sarebbe stata bloccata dagli altri componenti del gruppo, scaraventata a terra e immobilizzata mentre il mezzo veniva sottratto. Il colpo, però, non sarebbe andato a segno grazie al passaggio di una pattuglia dei carabinieri. Alla vista dei militari, i quattro si sarebbero allontanati rapidamente lasciando sul posto la bicicletta, poi recuperata e riconsegnata al proprietario.

Fondamentale per l’attività investigativa è stata la denuncia presentata dal 17enne, ospite di una struttura per minori stranieri non accompagnati. Gli elementi raccolti dai carabinieri avrebbero permesso di individuare tutti i presunti partecipanti alla rapina. Durante gli accertamenti, inoltre, uno degli indagati sarebbe risultato coinvolto anche in un atto vandalico avvenuto tra il 21 e il 22 settembre 2025 contro un monumento della villa comunale di Santa Maria Capua Vetere.