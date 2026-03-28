Tentato colpo nella notte ai danni della filiale Unicredit di via Caduti di Nassiriya, a Santa Maria Capua Vetere. Un’azione violenta e pianificata, messa in atto utilizzando addirittura un escavatore, trasportato sul posto con un autocarro.

Santa Maria Capua Vetere, assalto con escavatore alla Unicredit: colpo fallito, banditi in fuga

I malviventi hanno sfondato una delle vetrate esterne dell’istituto di credito nel tentativo di introdursi all’interno e portare via denaro e attrezzature. Il piano, però, è fallito. Determinante il rapido intervento dei vigili del fuoco e delle guardie giurate, che ha costretto i banditi a interrompere il colpo e a fuggire prima di riuscire a portare via qualsiasi cosa.

Alla vista delle forze dell’ordine, i criminali hanno abbandonato sul posto sia l’escavatore che l’autocarro, lasciati addirittura con i motori ancora accesi. Sul posto anche i carabinieri della locale compagnia che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e per risalire all’identità degli autori del tentato furto.