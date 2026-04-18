Servizio straordinario di controllo del territorio, ieri mattina a Qualiano, dove la Polizia Municipale guidata dal comandante Gaetano Cerasuolo, affiancata dai militari del Comando Raggruppamento Campania dell’Esercito Italiano, è stata impegnata in un’operazione mirata al contrasto dello sversamento illecito e del traffico abusivo di rifiuti nell’ambito del dispositivo “Terra dei Fuochi”.

Qualiano, controlli contro Terra dei Fuochi: sequestrato autocarro carico di rifiuti ferrosi, due denunciati

Le attività si sono concentrate nelle zone più sensibili del territorio comunale, già interessate in passato da episodi di abbandono incontrollato di rifiuti. Pattugliamenti e vigilanza hanno interessato più punti strategici, con l’obiettivo di prevenire e reprimere i reati ambientali. Durante il servizio sono stati anche istituiti diversi posti di controllo: complessivamente accertate e contestate 23 violazioni al Codice della Strada.

Nel corso delle operazioni, gli agenti hanno fermato un autocarro con a bordo due uomini, un 42enne e un 63enne. Dagli accertamenti è emerso che il mezzo circolava senza copertura assicurativa e privo della revisione obbligatoria.

L’ispezione del vano di carico ha inoltre portato alla scoperta di un ingente quantitativo di rifiuti ferrosi trasportati senza le necessarie autorizzazioni. Per i due soggetti è scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria. L’autocarro e il materiale sono stati sottoposti a sequestro penale, finalizzato alla confisca. L’Amministrazione comunale ha ribadito la massima attenzione alla tutela dell’ambiente, della salute pubblica e della legalità, annunciando che i controlli proseguiranno anche nei prossimi mesi.