Papa a Napoli e a Pompei, Manfredi: “Benvenuto nella nostra terra”. Guarda la nostra diretta

Il Papa è atterrato alle 8 e 52 a Pompei in elicottero. Inizia da qui una lunga visita di Leone XIV in Campania. Dopo il Santuario della Madonna di Pompei, il pontefice si sposterà a Napoli dove lo attende una giornata ricca di appuntamenti. Ad accoglierlo Mons. Tommaso Caputo, Arcivescovo prelato di Pompei, Roberto Fico, Presidente della Regione Campania, Michele di Bari, Prefetto di Napoli, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, Andreina Esposito, sindaca di Pompei. “Benvenuto nella nostra terra”, le prime parole di Gaetano Manfredi».

Migliaia le persone accorse già dalle prime ore del mattino presso il Santuario della Beata Vergine Maria del Santo Rosario di Pompei in attesa della visita di Papa Leone. Tra l’emozione e la fretta di trovare il posto migliore per vederlo, sventolano bandiere in onore del pontefice, della pace e della Madonna di Pompei. «Vederlo qui nella nostra città è un’emozione incredibile», dice un fedele. La nostra emittente, Teleclubitalia Canale 77, seguirà in diretta tutta la visita del Papa e i suoi spostamenti nel corso della giornata per raccontare questo momento di fede e partecipazione collettiva.